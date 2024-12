Documentaire

Roubaix ville la plus pauvre de France, les chiffres et la réalité sont têtus, et pourtant en dépit d’une situation sociale difficile l’ancienne capitale du textile est une ville laboratoire. A la place des usines, on y trouve des entreprises de jeux vidéos, et les créateurs de mode ont remplacé les usines de tissage. Itinéraires bis vous emmène à la découverte de cette ville, qui a misé sur le développement de la culture et du sport pour changer les regards et accélérer un développement qui tarde.