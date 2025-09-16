Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Brésil : ils voient leur pays s’enfoncer dans le chaos Dans les rues de São Paulo, la plus grande ville du Brésil, la crise sanitaire a bouleversé le quotidien....

Documentaire La nouvelle pauvreté en Allemagne Avec le renchérissement du coût de la vie, les banques alimentaires sont de plus en plus sollicitées outre-Rhin. Mais...

Documentaire Scandale dans les Ehpad : où en est-on aujourd’hui ? Tourné pendant un an, et particulièrement après les annonces du nouveau directeur d’Orpea Laurent Guyot qui martelait à l’envi...

Documentaire Metoo, Balance ton porc : quand les réseaux sociaux remplacent la justice De plus en plus souvent, les réseaux sociaux veulent remplacer les tribunaux. Pourtant, certaines personnes victimes de campagnes de...

Documentaire Comment le tourisme a détruit Venise Avec sa célèbre place Saint-Marc, son Palais des Doges, son Pont du Rialto et ses gondoles, Venise la Sérénissime...

Documentaire Au fond des mines de Bolivie Portrait des mineurs de fond en Bolivie. Andrès creuse dans une mine de tungstène. Il est gravement atteint de...

Documentaire Produits neufs détruits, révélations sur les pratiques d’Amazon Enquête sur Amazon, l’un des leaders mondiaux du E-Commerce. Malgré son succès, la société est dans l’obligation de détruire...

Documentaire Risquer sa vie pour du bois A Madagascar, le “bois de rose” est au coeur de toutes les convoitises. Pour les bucherons clandestins les derniers...

Documentaire Etats-Unis : des bourreaux aux mains propres Comment, au nom de la peur de l’ennemi communiste puis de la lutte contre le terrorisme, la culture de...

Documentaire Paris : habitants contre fêtards, c’est la guerre ! Chaque fin de semaine, avec le retour des beaux jours, c’est la même angoisse qui étreint les habitants du...

Documentaire Côte d’Ivoire : les enfants de la crise Ils ont entre 10 et 18 ans, forment des gangs ultra-violents qui terrorisent les quartiers populaires d’Abidjan, en Côte...

Documentaire Armes suisses, la guerre made in Switzerland Où finissent les armes fabriquées en Suisse ? Notre enquête exclusive remonte la piste des fusils d’assaut, des avions...

Documentaire Un cimetière plein de vie Six cents vivants parmi cinq mille morts. Dans la métropole philippine de Cebu, des centaines de familles, poussées par...

Documentaire Dlo Dlo Dlo , l’eau potable dans les quartiers de Port-au-Prince Ce documentaire nous invite dans le quotidien de l’eau des bidonvilles de Port-au-Prince. En analysant l’impact du programme d’alimentation...

Documentaire Brésil : les nostalgiques de la dictature Retour sur la crise de régime qui secoue le Brésil, crise qui radicalise un peu plus chaque jour les...

Documentaire Trafic d’enfants au Congo, des vies volées Des enfants congolais ont été adoptés par des familles belges alors qu’ils n’étaient pas orphelins. Ces familles ont pourtant...

Documentaire Israël : les routes de l’annexion Voies rapides, tunnels, viaducs, parkings de dissuasion… l’Etat hébreu investit des sommes considérables dans ce territoire occupé. Ces routes...