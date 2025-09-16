Chaque année, ils seraient près de 10 000 Français à bâtir leur maison eux-mêmes. Mais avec les retards, les malfaçons et les moments d’abattement, l’épopée connaît souvent des imprévus.
Chaque année, ils seraient près de 10 000 Français à bâtir leur maison eux-mêmes. Mais avec les retards, les malfaçons et les moments d’abattement, l’épopée connaît souvent des imprévus.
Dans les rues de São Paulo, la plus grande ville du Brésil, la crise sanitaire a bouleversé le quotidien....
Avec le renchérissement du coût de la vie, les banques alimentaires sont de plus en plus sollicitées outre-Rhin. Mais...
Je m’aventure dans la zone interdite de l’île
Tourné pendant un an, et particulièrement après les annonces du nouveau directeur d’Orpea Laurent Guyot qui martelait à l’envi...
Ici on privilégie le marteau aux livres
De plus en plus souvent, les réseaux sociaux veulent remplacer les tribunaux. Pourtant, certaines personnes victimes de campagnes de...
Avec sa célèbre place Saint-Marc, son Palais des Doges, son Pont du Rialto et ses gondoles, Venise la Sérénissime...
Portrait des mineurs de fond en Bolivie. Andrès creuse dans une mine de tungstène. Il est gravement atteint de...
Enquête sur Amazon, l’un des leaders mondiaux du E-Commerce. Malgré son succès, la société est dans l’obligation de détruire...
A Madagascar, le “bois de rose” est au coeur de toutes les convoitises. Pour les bucherons clandestins les derniers...
Comment, au nom de la peur de l’ennemi communiste puis de la lutte contre le terrorisme, la culture de...
Chaque fin de semaine, avec le retour des beaux jours, c’est la même angoisse qui étreint les habitants du...
Ils ont entre 10 et 18 ans, forment des gangs ultra-violents qui terrorisent les quartiers populaires d’Abidjan, en Côte...
Où finissent les armes fabriquées en Suisse ? Notre enquête exclusive remonte la piste des fusils d’assaut, des avions...
Six cents vivants parmi cinq mille morts. Dans la métropole philippine de Cebu, des centaines de familles, poussées par...
Ce documentaire nous invite dans le quotidien de l’eau des bidonvilles de Port-au-Prince. En analysant l’impact du programme d’alimentation...
Retour sur la crise de régime qui secoue le Brésil, crise qui radicalise un peu plus chaque jour les...
Des enfants congolais ont été adoptés par des familles belges alors qu’ils n’étaient pas orphelins. Ces familles ont pourtant...
Voies rapides, tunnels, viaducs, parkings de dissuasion… l’Etat hébreu investit des sommes considérables dans ce territoire occupé. Ces routes...
En 2014, il y aura en France plus d’agents salariés des entreprises de sécurité privée que de policiers (forces...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site