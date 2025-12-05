Ils quittent les égouts pour remonter dans les rues, les parcs et jardins, et même autour des lieux les plus prestigieux de la capitale, comme Notre-Dame ou la Tour Eiffel. La présence des rats provoque le dégout et la colère des habitants des quartiers infestés. En cause : les travaux d’urbanisme qui les délogent des sous-sols, mais surtout, les restes de nourriture omniprésents. Malgré d’importantes campagnes de dératisation, les pièges sont de moins en moins efficaces.