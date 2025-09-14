Documentaire

Tourné pendant un an, et particulièrement après les annonces du nouveau directeur d’Orpea Laurent Guyot qui martelait à l’envi que tout allait « changer », le magazine suit plus particulièrement la vie de deux personnes âgées :

Jean, un homme de 92 ans placé dans un Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) du réseau Orpea dans les Alpes-Maritimes ;

Alice qui, aidée par sa fille et sa petite fille, a quant à elle fait appel à une société d’aide à domicile pour vieillir chez elle en Nouvelle-Aquitaine.

Sauf que le quotidien de Jean et Alice – parmi le million et demi de personnes âgées dépendantes que compte la France – est loin d’être rose.

Réalisateur : Laura Herpeux et Clémentine Caillon