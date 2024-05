Documentaire



Qui sont ces citoyens qui dénoncent leurs voisins, leurs collègues, leurs amis et parfois même leurs parents ? Et pourquoi se transforment-ils un jour en délateurs ? Si certains sont animés par une réelle soif de justice, d’autres avouent des motifs beaucoup moins nobles : jalousie, envie de nuire, appât du gain… Ils préfèrent œuvrer dans l’ombre et rester cachés, car en France, la pratique de la délation est souvent honteuse, associée aux heures les plus sombres de notre histoire. Un documentaire de Jean-Charles Doria.