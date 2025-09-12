Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Sur le terrain de la désinformation Début juin 2021, le journaliste Julien Pain s’est rendu à l' »Université citoyenne », un rassemblement où se retrouvaient les principales...

Documentaire Ils sont prêts pour la fin du monde Une armurerie dans sa cave pour protéger son trésor

Conférence Les nouvelles routes de la soie En 2049, la République populaire de Chine fêtera son 100e anniversaire, et par la même occasion, l’aboutissement du projet...

Documentaire Construire une ruche à mains nues Ici, le miel n’est pas sauvage. Chaque famille a son arbre, et chaque individu sa ruche, fabriquée de ses...

Documentaire La Turquie face à la crise alimentaire Depuis des mois, la Turquie est en proie à une crise monétaire doublée d’une inflation galopante. Aliment de base...

Documentaire Marseille: la spirale de la violence Des morts et des blessés à Marseille. À chaque fois, l’ombre du trafic de drogue plane sur ces règlements...

Documentaire Test ADN : la quête des origines Les tests ADN sont interdits en France mais il est possible d’en acheter sur internet. Leurs résultats peuvent changer...

Documentaire Police : quand les syndicats font la loi Fin 2019, dans un commissariat de Pau, deux policiers se déchainent contre un adolescent de 16 ans, qui finit...

Documentaire Venezuela – la malédiction du pétrole Vingt ans après la révolution bolivarienne de Hugo Chávez, le pays est devenu le théâtre d’une lutte de...

Documentaire Les Mormons et la polygamie Paris, un américain de 38 ans, vit au grand jour avec ses 5 femmes et ses 23 enfants. Il...

Documentaire Le poil : cet obscur objet du désir Que dit le poil de notre rapport au monde ? Tantôt voilé ou exhibé, objet de désir ou de...

Documentaire Moi je m’en sors Les protagonistes du documentaire « Moi je m’en sors » sont des adolescents de Nouna (Burkina Faso) particulièrement défavorisés...

Documentaire Inde, le pays des escIaves modernes Aujourd’hui, on ne parle plus seulement d’hommes ou de femmes enchainés, l’escIavage moderne a un autre visage. Un nouveau...

Documentaire Les enfants du Ku-Klux-Klan Aux USA, le Ku Klux Klan, vieille organisation raciste née pendant la guerre de Sécession, a de plus en...

Documentaire Les mal-aimées de la Chine Portrait sensible de trois célibataires chinoises dans un pays qui enjoint les femmes à se marier jeunes, sous peine...

Documentaire Gitans : la fascinante vie des gens du voyage Les gens du voyage sont près de 300 000 en France. Souvent incompris, leur culture intrigue, et leur mode...

Documentaire Sans scrupule, ils détruisent des vies On a tous lu chez le coiffeur ou chez des amis un magazine people comme Voici Gala ou Closer....

Documentaire Radio Patagonie En Patagonie, la radio est l’outil quotidien le plus indispensable et le seul moyen de communiquer avec la famille,...

Documentaire Guatemala, les populations Mayas en ligne de mire Après l’arrêt des hostilités au Guatemala, les Mayas reviennent dans leur pays où règnent encore guérilla et discrimination raciale...