Début juin 2021, le journaliste Julien Pain s’est rendu à l' »Université citoyenne », un rassemblement où se retrouvaient les principales...
Une armurerie dans sa cave pour protéger son trésor
En 2049, la République populaire de Chine fêtera son 100e anniversaire, et par la même occasion, l’aboutissement du projet...
Ici, le miel n’est pas sauvage. Chaque famille a son arbre, et chaque individu sa ruche, fabriquée de ses...
Depuis des mois, la Turquie est en proie à une crise monétaire doublée d’une inflation galopante. Aliment de base...
Des morts et des blessés à Marseille. À chaque fois, l’ombre du trafic de drogue plane sur ces règlements...
Les tests ADN sont interdits en France mais il est possible d’en acheter sur internet. Leurs résultats peuvent changer...
Fin 2019, dans un commissariat de Pau, deux policiers se déchainent contre un adolescent de 16 ans, qui finit...
Vingt ans après la révolution bolivarienne de Hugo Chávez, le pays est devenu le théâtre d’une lutte de...
Paris, un américain de 38 ans, vit au grand jour avec ses 5 femmes et ses 23 enfants. Il...
Que dit le poil de notre rapport au monde ? Tantôt voilé ou exhibé, objet de désir ou de...
Les protagonistes du documentaire « Moi je m’en sors » sont des adolescents de Nouna (Burkina Faso) particulièrement défavorisés...
Aujourd’hui, on ne parle plus seulement d’hommes ou de femmes enchainés, l’escIavage moderne a un autre visage. Un nouveau...
Aux USA, le Ku Klux Klan, vieille organisation raciste née pendant la guerre de Sécession, a de plus en...
Portrait sensible de trois célibataires chinoises dans un pays qui enjoint les femmes à se marier jeunes, sous peine...
Les gens du voyage sont près de 300 000 en France. Souvent incompris, leur culture intrigue, et leur mode...
On a tous lu chez le coiffeur ou chez des amis un magazine people comme Voici Gala ou Closer....
En Patagonie, la radio est l’outil quotidien le plus indispensable et le seul moyen de communiquer avec la famille,...
Après l’arrêt des hostilités au Guatemala, les Mayas reviennent dans leur pays où règnent encore guérilla et discrimination raciale...
Réputé pour être le plus sec du monde au point que certains endroits sont stériles, le désert d’Atacama s’étend...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site