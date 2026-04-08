Conférence

Cette conférence de Philippe Meirieu, organisée à la Faculté d’Éducation de Montpellier, explore les fondements et les enjeux contemporains de l’éducation populaire. L’intervenant y définit cette démarche non comme une simple aide aux devoirs ou un loisir, mais comme un véritable projet politique visant l’émancipation de tous par l’accès à une culture exigeante.

Ce qu’il faut retenir

Une origine liée à la paix et à la démocratie : l’éducation populaire est née de la volonté d’éducateurs, après la Première Guerre mondiale, de former des citoyens solidaires et autonomes pour éviter de nouveaux massacres (« Plus jamais ça »).

L’émancipation contre l’essentialisation : le cœur du projet réside dans l’émancipation, c’est-à-dire la capacité de chacun à ne pas rester prisonnier de ses déterminismes (biologiques, sociaux ou familiaux) pour se « faire œuvre de lui-même ».

Le pari de l’éducabilité universelle : l’éducation populaire repose sur le postulat que tout être humain peut apprendre et grandir, refusant de trier les individus selon des critères de « motivation » ou de « compétences » préalables.

Les racines historiques : de 1914 au Front Populaire

L’histoire de l’éducation populaire est indissociable des traumatismes du XXe siècle. En 1921, la Ligue internationale de l’éducation nouvelle se réunit à Calais avec un slogan fort : « Plus jamais ça ». Des figures comme Maria Montessori ou Alexander Neill s’y côtoient pour penser une éducation à la paix et à la solidarité.

C’est sous le Front Populaire, en 1936, que cette idée se concrétise politiquement grâce à Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale. Jean Zay réalise l’unité du système scolaire en supprimant les « petits lycées » payants pour la bourgeoisie, instaurant ainsi l’école unique. Il intègre les associations d’éducation populaire comme partenaires du service public, reconnaissant que l’école ne peut assurer seule l’éducation globale de l’enfant.

Cette période voit naître des innovations majeures comme la radio scolaire, les conseillers d’orientation et même le Festival de Cannes, conçu initialement par Jean Zay pour démocratiser la culture et s’opposer aux propagandes totalitaires de l’époque.

L’éducation populaire : un projet d’exigence culturelle

Philippe Meirieu insiste sur le fait que l’éducation populaire n’est pas « populiste ». Elle ne cherche pas à flatter les pulsions primaires ou à offrir une culture au rabais. Au contraire, elle fait le pari de l’intelligence et propose des formes exigeantes de savoir à ceux qui en sont le plus éloignés.

S’appuyant sur les travaux de Pierre Bourdieu, Meirieu rappelle que l’offre culturelle seule renforce les inégalités : ce sont toujours les mêmes qui profitent des musées ou des théâtres. L’éducation populaire doit donc « aller vers » les publics, créer la demande et construire des médiations. Cela signifie partir de là où sont les gens (par exemple le hip-hop ou les mangas) pour les accompagner vers des formes plus complexes (la poésie ou la mythologie), sans jamais les y enfermer.

L’émancipation comme lutte contre l’emprise

L’émancipation est définie comme le processus par lequel un individu se libère de ce qui l’a fait. « Qu’est-ce que je fais de ce qui m’a fait ? » interroge Meirieu. L’éducation doit permettre à chacun de penser par lui-même (le Sapere aude de Kant) et d’échapper aux emprises des gourous, de la publicité ou des algorithmes.

Cela implique de lutter contre « l’essentialisation », ce phénomène qui consiste à réduire une personne à une étiquette : « le dyslexique », « le réfugié », « le cas social ». L’éducation populaire s’adresse à ce qui « déborde » de l’étiquette, considérant qu’un humain n’est jamais réductible à ses symptômes ou à ses échecs passés.

Coopération et pédagogie du puzzle

Pour illustrer ces principes, la conférence met en œuvre une « pédagogie du puzzle » (ou technique d’Aronson). Cette méthode consiste à diviser une tâche complexe en parties interdépendantes, obligeant chaque membre d’un groupe à apporter sa contribution pour que le collectif réussisse.

Cette approche montre que la réussite de chacun bénéficie à celle de tous. Elle permet de casser les rapports de domination spontanés qui s’installent dans les groupes (concepteurs contre exécutants) et de restaurer le sentiment d’utilité sociale chez les individus qui se sentaient « empêchés » ou incompétents.

Conclusion : le pouvoir du moindre geste

Face au sentiment d’impuissance devant la violence du monde, Philippe Meirieu conclut sur l’importance du « moindre geste ». Une remarque, un conseil ou un témoignage de confiance de la part d’un éducateur peut changer une vie, même des décennies plus tard.

L’éducateur travaille avec des « pierres vives » qui continuent de grandir bien après son intervention. En refusant l’immédiateté et en respectant la temporalité de chacun, l’éducation populaire reste un outil politique majeur pour construire une société de citoyens libres et solidaires.