Documentaire

Situé dans le Pacifique Sud, à trois heures d’avion à l’est de Sydney, l’archipel du Vanuatu est composé de dix îles. C’est un endroit où la magie est reine comme en témoignent deux habitants. Coran, pêcheur, est inquiet depuis qu’il a remonté une tête de poisson. Il consulte le sorcier pour comprendre ce qui déplaît aux esprits. A mille kilomètres de distance, Vehouk est chargé par son père, chef du village et magicien, de capturer la tortue sacrée et de l’amener, vivante, jusqu’au village de la terre. Il en rapportera le cochon sacré, comme le veut la tradition, et deviendra le nouveau sorcier du village.