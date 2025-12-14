Ils réfléchissent à l’alimentation du futur. Steven Beckers et Marc Oshima ont un projet fou : l’agriculture à grande échelle dans nos centres-villes.
Ils réfléchissent à l’alimentation du futur. Steven Beckers et Marc Oshima ont un projet fou : l’agriculture à grande échelle dans nos centres-villes.
Les anglais sont plus de 15 000 à s’être installé définitivement dans le limousin. Les estimations des autorités anglaises...
D’un côté, 800 gratte-ciel ultramodernes, de l’autre, 3 500 bidonvilles où des millions d’habitants survivent avec un salaire de...
Ils sont jeunes et rêvent d’argent facile : de plus en plus de Français tombent dans le piège du...
Une conception de la vie intellectuelle domine aujourd’hui l’espace public, renforcée par l’effet des réseaux sociaux, celle d’un combat...
Déforestation, réchauffement climatique… Sensibles à ces alertes, de nouveaux bienfaiteurs ont fait leur apparition : les « éco-barons ». Ils ont...
Dans le cadre du documentaire « Brésil : les recettes du miracle » Hervé Chabalier, va donc à la...
Des événements de Saint-Bernard (occupation d’une église par des sans-papiers) jusqu’au congrès de la Ligue communiste révolutionnaire, parti politique...
Venue d’Allemagne, Karina va être jeune fille au pair dans une famille d’aristocrates pendant trois mois pour s’occuper des...
Quand le commerce de cheveux permet de vivre comme un riche
Un camionneur originaire d’Addis-Abeba sillonne les routes éthiopiennes ; en Roumanie, des bûcherons de l’extrême traversent les forêts des...
À Vilcabamba, les centenaires courent les rues. Une alimentation parfaite, une eau et un air purs seraient le cocktail...
Un aspect de la guerre en Ukraine se joue dans l’ombre et la clandestinité. Notre reporter a rencontré des...
Coup de tonnerre sous le chapiteau du cirque national de Kiev. Le 31 décembre 2019, le ministre de la...
Samsung : Une empire !
Le port de Dar Es Salam, une concurrence rude face aux plus puissants ténors
Ces Américains survivent grâce à l’aide alimentaire
A contre-courant de l’image pittoresque et gouailleuse habituellement montrée du Marché International de Rungis ce documentaire dévoile un écosystème...
En Erythrée, la vie des femmes des hauts plateaux n’est pas de tout repos, mais les ânes les secondent...
Les amateurs de catastrophisme vont être contents : la fin du monde approche. C’est même pour bientôt, le 21...
Sur les sites miniers du Québec et du Mexique, on retrouve les plus gros véhicules hors route du monde....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site