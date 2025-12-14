Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le Limousin se met à l’heure anglaise Les anglais sont plus de 15 000 à s’être installé définitivement dans le limousin. Les estimations des autorités anglaises...

Documentaire Calcutta : les oubliés du miracle indien D’un côté, 800 gratte-ciel ultramodernes, de l’autre, 3 500 bidonvilles où des millions d’habitants survivent avec un salaire de...

Documentaire L’enfer des prisons péruviennes Ils sont jeunes et rêvent d’argent facile : de plus en plus de Français tombent dans le piège du...

Conférence Pensée critique et vision du monde Une conception de la vie intellectuelle domine aujourd’hui l’espace public, renforcée par l’effet des réseaux sociaux, celle d’un combat...

Documentaire Ils dépensent leurs fortunes pour sauver la planète Déforestation, réchauffement climatique… Sensibles à ces alertes, de nouveaux bienfaiteurs ont fait leur apparition : les « éco-barons ». Ils ont...

Documentaire Brésil : les recettes du miracle économique Dans le cadre du documentaire « Brésil : les recettes du miracle » Hervé Chabalier, va donc à la...

Documentaire Alain Krivine, sur les pas d’un militant Des événements de Saint-Bernard (occupation d’une église par des sans-papiers) jusqu’au congrès de la Ligue communiste révolutionnaire, parti politique...

Documentaire Fille au pair dans un château Venue d’Allemagne, Karina va être jeune fille au pair dans une famille d’aristocrates pendant trois mois pour s’occuper des...

Documentaire Éthiopie / Roumanie : le danger quotidien des chauffeurs Un camionneur originaire d’Addis-Abeba sillonne les routes éthiopiennes ; en Roumanie, des bûcherons de l’extrême traversent les forêts des...

Documentaire Vilcabamba, vallée de la vie éternelle ? À Vilcabamba, les centenaires courent les rues. Une alimentation parfaite, une eau et un air purs seraient le cocktail...

Documentaire Ukraine : les guerriers de l’ombre Un aspect de la guerre en Ukraine se joue dans l’ombre et la clandestinité. Notre reporter a rencontré des...

Documentaire Ukraine : le chapiteau des rêves déçus Coup de tonnerre sous le chapiteau du cirque national de Kiev. Le 31 décembre 2019, le ministre de la...

Documentaire L’empire Samsung Samsung : Une empire !

Documentaire Ici, c’est le plus gros crieur qui l’emporte Le port de Dar Es Salam, une concurrence rude face aux plus puissants ténors

Documentaire Pauvre à se priver de manger Ces Américains survivent grâce à l’aide alimentaire

Documentaire Au coeur de la machine Rungis A contre-courant de l’image pittoresque et gouailleuse habituellement montrée du Marché International de Rungis ce documentaire dévoile un écosystème...

Documentaire Érythrée, l’âne de la dernière chance En Erythrée, la vie des femmes des hauts plateaux n’est pas de tout repos, mais les ânes les secondent...

Documentaire Obsédés par la fin du monde Les amateurs de catastrophisme vont être contents : la fin du monde approche. C’est même pour bientôt, le 21...