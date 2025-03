Documentaire

Entre l’occupation israélienne et la menace de l’islamisme radical, les chrétiens de Palestine sont poussés à l’exil et leur population diminue inexorablement, alors même que leur présence en Terre Sainte date de 2000 ans. Face à l’apparente indifférence de l’Occident qui les abandonne à leur sort, ils se retrouvent aujourd’hui désemparés et, dans tous les sens du terme, au pied du Mur…

Ils et elles sont médecin, avocat, prêtre, agriculteur, commerçant, militant politique, chef d’entreprise, artiste… ils incarnent la minorité oubliée des chrétiens de Palestine, alors même que leur présence en Terre Sainte date de 2000 ans. Impliqués dans toutes les sphères de la société civile, ils revendiquent leur spécificité religieuse orthodoxe, catholique ou protestante, mais s’affirment comme arabes et Palestiniens au même titre que leurs congénères musulmans. Leur statut vis-à-vis de l’occupation israélienne est le même, la lutte pour un Etat palestinien est la même. Mais pris entre le marteau de l’occupant qui attise les conflits confessionnels et l’enclume de l’islamisme radical qui gagne du terrain, les chrétiens de Palestine sont poussés à l’exil et leur population diminue inexorablement. Face à l’apparente indifférence des chrétiens d’Occident qui les abandonnent à leur sort, ils se retrouvent aujourd’hui désemparés et, dans tous les sens du terme, au pied du Mur…

La démarche de ce documentaire a été précisément d’aller à la rencontre de cette communauté de chrétiens, de comprendre quel rôle central elle continue de jouer, malgré son petit nombre, dans la société palestinienne et la résistance à l’occupation. Au-delà de ses pratiques religieuses spécifiques et de sa diversité, quelles sont les valeurs qu’elle s’efforce de porter et dont elle veut témoigner au quotidien, en s’appuyant sur son histoire, sa culture et son patrimoine ? Aborder le conflit israélo-palestinien via le prisme des chrétiens qui occupent, sans discontinuer, cette terre depuis 2000 ans, c’est aussi se départir du cliché d’une lutte entre juifs et musulmans qui ne nous concernerait que de loin.

Un film de Gilles Corre

© 2016, Licenced by Lukarn