Documentaire Haïti, les oubliés En Haïti, le tremblement de terre et son fiasco humanitaire sont dans toutes les mémoires, alors qu’un nouvel ouragan...

Documentaire Pirates : la Corne de l’Afrique au cœur des tensions La Corne de l’Afrique s’est imposée ces dernières années comme l’un des foyers les plus instables et dangereux du...

Conférence Pastoralisme nomade : un mode de vie ancestral en train de disparaître ? La question des ressources est centrale pour les peuples nomades et guide leurs déplacements. Leur rapport à leur environnement...

Documentaire Colombie – Venezuela : la frontière sous haute tension Au Venezuela, les réseaux criminels prospèrent autour d’un commerce inattendu : non pas la drogue, mais le carburant. Terre...

Documentaire SDF malgré son CDI rémunéré 2500 € Victor a un CDI, il gagne 2500€ net/mois, et pourtant cela fait un mois qu’il recherche un appartement. Il...

Documentaire L’Irlande submergée par la cocaïne En Irlande, la cocaïne fait des ravages. La drogue arrive par la mer et inonde le marché. Avec une...

Documentaire Somalie : le retour de Daech Les djihadistes de l’organisation État islamique ont fait de la Somalie leur nouvelle place forte. Dans la région du...

Documentaire Le monde féérique de Moscou, la réalité glaciale de la Sibérie Deux réalités parallèles à découvrir dans « Tracks East » : sur le front comme à l’arrière, les quatre années de...

Documentaire Venezuela, chasseurs de mygales Les mygales géantes qui peuplent les forêts équatoriales vénézuéliennes ont depuis des temps immémoriaux une importance particulière aux yeux...

Documentaire La flotte fantôme du lagon de Chuuk C’est un lieu mythique pour les plongeurs du monde entier : dans le lagon de Chuuk, gît une flotte...

Documentaire Buenos Aires : le miracle argentin entre rêve et cauchemar Danseurs de tango dans les rues, quartiers opulents, bars designs : Buenos Aires est aujourd’hui l’une des capitales les...

Documentaire Faut-il avoir peur d’Elon Musk ? Exploration spatiale, moyens de transport révolutionnaires, intelligence artificielle… Les ambitions technologiques d’Elon Musk sont sans limites. Avec le rachat...

Documentaire Sortir du chômage A Oldenburg, le Jobcenter gère un projet qui s’occupe principalement des chômeurs de longue durée. Yaşar Balkanci-von-Häfen s’occupe ici...

Documentaire Le pays qui n’aimait pas les femmes Quatre femmes maltraitées par une société indienne traditionnellement misogyne témoignent de leurs souffrances et de leur combat. Un état...

Documentaire Cuir: les forçats de la mode – Les ravages de la mondialisation Revenu à la pointe de la tendance depuis quelques années, le cuir s’est démocratisé avec des prix de plus...

Documentaire Un jeune chaman face à l’une des plus grandes mines du monde Chinbayar poursuit sa quête pour sauver sa famille en se rendant à la mine géante d’Oyu Tolgoï. Là-bas, il...

Documentaire Les disparus du Kivu au Congo Depuis bientôt 20 ans, les provinces du nord et du sud Kivu de la République Démocratique du Congo (RDC),...

Documentaire Pas d’eau potable La mobilisation de femmes dans un petit village de Roumanie pour tenter d’améliorer la qualité de l’eau, particulièrement alarmante...