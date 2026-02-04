En Haïti, le tremblement de terre et son fiasco humanitaire sont dans toutes les mémoires, alors qu’un nouvel ouragan...
La Corne de l’Afrique s’est imposée ces dernières années comme l’un des foyers les plus instables et dangereux du...
La question des ressources est centrale pour les peuples nomades et guide leurs déplacements. Leur rapport à leur environnement...
Au Venezuela, les réseaux criminels prospèrent autour d’un commerce inattendu : non pas la drogue, mais le carburant. Terre...
Victor a un CDI, il gagne 2500€ net/mois, et pourtant cela fait un mois qu’il recherche un appartement. Il...
En Irlande, la cocaïne fait des ravages. La drogue arrive par la mer et inonde le marché. Avec une...
Les djihadistes de l’organisation État islamique ont fait de la Somalie leur nouvelle place forte. Dans la région du...
Deux réalités parallèles à découvrir dans « Tracks East » : sur le front comme à l’arrière, les quatre années de...
Les mygales géantes qui peuplent les forêts équatoriales vénézuéliennes ont depuis des temps immémoriaux une importance particulière aux yeux...
C’est un lieu mythique pour les plongeurs du monde entier : dans le lagon de Chuuk, gît une flotte...
Danseurs de tango dans les rues, quartiers opulents, bars designs : Buenos Aires est aujourd’hui l’une des capitales les...
Exploration spatiale, moyens de transport révolutionnaires, intelligence artificielle… Les ambitions technologiques d’Elon Musk sont sans limites. Avec le rachat...
Les préjugés sur l’aide sociale persistent. Pourtant, sur le terrain, la réalité est bien différente. Est-ce que le modèle...
A Oldenburg, le Jobcenter gère un projet qui s’occupe principalement des chômeurs de longue durée. Yaşar Balkanci-von-Häfen s’occupe ici...
Quatre femmes maltraitées par une société indienne traditionnellement misogyne témoignent de leurs souffrances et de leur combat. Un état...
Revenu à la pointe de la tendance depuis quelques années, le cuir s’est démocratisé avec des prix de plus...
Chinbayar poursuit sa quête pour sauver sa famille en se rendant à la mine géante d’Oyu Tolgoï. Là-bas, il...
Depuis bientôt 20 ans, les provinces du nord et du sud Kivu de la République Démocratique du Congo (RDC),...
La mobilisation de femmes dans un petit village de Roumanie pour tenter d’améliorer la qualité de l’eau, particulièrement alarmante...
Les reporters de « 7 Jours BFM » ont passé toute la semaine au Mali, où la France est entré en...
