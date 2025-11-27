Les Vénézuéliens traversent la frontière pour acheter ce qu’ils ne trouvent plus dans leur pays
Si l’on décide de mettre en œuvre cette nouvelle lecture du passé, et de l’imposer, on peut, sans trop...
Au Texas, les lois anti-avortement se sont intensément durcies, trois femmes se sont vues refuser d’avorter alors que leur...
A peine arrivée la camionnette des Restos du coeur est prise d’assaut Un documentaire de Emmanuelle Rota
Emprisonnés l’étranger. Ils sont des milliers de Français, à être incarcérés, dans les geôles du monde entier, dans des...
Refuser de consommer toujours plus, travailler moins, gagner moins pour vivre mieux. Il y a deux ans, nous avions...
À Aubervilliers, Ils vivent terrés dans des placards exigus de quelques mètres carrés, sans lumière du jour, dans une...
Le progrès a toujours été perçu comme un moteur d’amélioration de la condition humaine. Il façonne notre quotidien, transforme...
Face aux défis d’aujourd’hui, plusieurs approches pédagogiques peuvent être particulièrement efficaces pour les parents.
La COP 21 se déroulera du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. François Hollande veut faire de...
Les affaires de violences policières contre les Afro-américains, ce n’est pas nouveau aux Etats-Unis. Tyre Nichols, une homme de...
Considéré en Bulgarie comme un élixir de jouvence, le yaourt des Rhodopes se retrouve désormais dans les publicités pour...
À Hollywood, l’affaire Weinstein a levé un tabou, délié les langues et suscité une onde de choc salutaire un...
Après avoir traversé les vastes steppes et le désert, où les mines ont chassé les éleveurs nomades, Chinbayar, le...
Le 22 août 2025, l’état de famine est officiellement déclaré à Gaza. Les Nations unies, les agences humanitaires et...
Une enquête rigoureuse sur les objectifs cachés de la campagne médiatique et militaire américaine lancée en 2011 contre le...
Prof ou proviseur, ils sont de plus en plus la cible des élèves et même de leurs parents. Un...
Est-il possible d’afficher sa judéité en temps de guerre ? Le commandant ukrainien Ilja Shpoljanskij porte fièrement sa kippa...
Dans pratiquement toutes les grandes villes du monde, on estime nécessaire d’instaurer des mesures de surveillance issues des dernières...
La voiture est le moyen de transport individuel le plus cher. Mais difficile de s’en passer, même pour de...
Une exploration des luttes contre les discriminations raciales et les violences policières aux États-Unis, en France et en Allemagne....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site