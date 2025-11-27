Ressources Dans la même catégorie

Conférence Passés troubles et troublants : les musées qui gênent Si l’on décide de mettre en œuvre cette nouvelle lecture du passé, et de l’imposer, on peut, sans trop...

Documentaire Droit à l’avortement : Zurawski contre le Texas Au Texas, les lois anti-avortement se sont intensément durcies, trois femmes se sont vues refuser d’avorter alors que leur...

Documentaire Ce retraité consacre son temps libre aux Restos du coeur A peine arrivée la camionnette des Restos du coeur est prise d’assaut Un documentaire de Emmanuelle Rota

Documentaire Il a passé 5 ans de prison à Cuba Emprisonnés l’étranger. Ils sont des milliers de Français, à être incarcérés, dans les geôles du monde entier, dans des...

Documentaire Les décroissants, consommer moins pour vivre mieux – deux ans après Refuser de consommer toujours plus, travailler moins, gagner moins pour vivre mieux. Il y a deux ans, nous avions...

Documentaire Aubervilliers : ces étrangers vivent illégalement dans des logements insalubres À Aubervilliers, Ils vivent terrés dans des placards exigus de quelques mètres carrés, sans lumière du jour, dans une...

Conférence Progrès et risques : quels liens ? Le progrès a toujours été perçu comme un moteur d’amélioration de la condition humaine. Il façonne notre quotidien, transforme...

Conférence Quelle pédagogie pour faire face aux défis d’aujourd’hui? Face aux défis d’aujourd’hui, plusieurs approches pédagogiques peuvent être particulièrement efficaces pour les parents.

Documentaire Ecolos : ennemis d’état La COP 21 se déroulera du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. François Hollande veut faire de...

Documentaire La police américaine est-elle raciste ? Les affaires de violences policières contre les Afro-américains, ce n’est pas nouveau aux Etats-Unis. Tyre Nichols, une homme de...

Documentaire Des Chinois en quête du yaourt bulgare Considéré en Bulgarie comme un élixir de jouvence, le yaourt des Rhodopes se retrouve désormais dans les publicités pour...

Documentaire Népal : sang tabou À Hollywood, l’affaire Weinstein a levé un tabou, délié les langues et suscité une onde de choc salutaire un...

Documentaire Gansukh, Chaman Mongol, transmet sa sagesse au jeune Chinbayar Après avoir traversé les vastes steppes et le désert, où les mines ont chassé les éleveurs nomades, Chinbayar, le...

Documentaire Gaza : la faim d’un monde Le 22 août 2025, l’état de famine est officiellement déclaré à Gaza. Les Nations unies, les agences humanitaires et...

Documentaire Opération Kony : croisade américaine en Afrique Une enquête rigoureuse sur les objectifs cachés de la campagne médiatique et militaire américaine lancée en 2011 contre le...

Documentaire Ecole : les profs en première ligne Prof ou proviseur, ils sont de plus en plus la cible des élèves et même de leurs parents. Un...

Documentaire Être juif : images anciennes, nouvelles réalités Est-il possible d’afficher sa judéité en temps de guerre ? Le commandant ukrainien Ilja Shpoljanskij porte fièrement sa kippa...

Documentaire Espionnage au quotidien Dans pratiquement toutes les grandes villes du monde, on estime nécessaire d’instaurer des mesures de surveillance issues des dernières...

Documentaire Vivre sans voiture, ils tentent l’aventure ! La voiture est le moyen de transport individuel le plus cher. Mais difficile de s’en passer, même pour de...