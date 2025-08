Documentaire

Depuis des millénaires et dans le monde entier, des femmes et des hommes ont exercé à la fois la fonction de guérisseur, de sage, de sorcier, de devin. Ainsi, le chamanisme figure sûrement parmi les médecines les plus ancestrales, mais aussi parmi les premiers moyens que l’homme a développé pour contacter le Sacré !

Est-il possible de guérir sans nécessairement faire appel à une médecine moderne ? De sortir de blocages physiques ou psychologiques devenus trop lourds dans notre vie ? L’occident repose sur les enseignements, les souffrances du passé, et les incertitudes du futur ; Le chamanisme repose sur la force du présent. S’ancrer « Ici et maintenant », en lien avec les forces sacrées de l’univers pour répondre à l’intention de guérison qui nous habite, voici le chemin que nous vous proposons de découvrir…