Documentaire

Au cœur des luttes d’une militante écologiste. Rachel, 21 ans, est militante et activiste pour le climat. Alors qu’elle doit se présenter seule face à la justice pour la première fois, elle se prépare déjà à repartir en action.

« J’aime les belles choses de ce monde. »

Activiste, Rachel, 21 ans, a renoncé aux études et milite pour le climat. Sa prise de conscience de l’urgence remonte aux années de lycée, après l’incendie de l’usine Lubrizol, près de chez elle à Rouen. Alors qu’elle sort d’un procès pour « entrave à la circulation » et « mise en danger de la vie d’autrui », Rachel repart aussitôt au front. Devant la Bourse de commerce-Pinault collection, sans état d’âme, elle asperge de peinture l’œuvre de Charles Ray « Horse and Rider. »

La collection « Vingt Ans » raconte comment quatre jeunes gens affrontent, à un moment charnière de leur existence, les bouleversements qui traversent notre société pour tenter de se construire un avenir meilleur.

20 ans, c’est un âge bascule. Un âge où, sans vraiment savoir le « qui on est », on se doit de décider du « qui on sera », et de la future place que l’on occupera dans la société : un âge pétri de contradictions qui oblige pourtant à sortir de l’enfance.

Avoir 20 ans aujourd’hui c’est être né dans un monde post-11 septembre, avoir connu les attentats en France à 11 ans, une pandémie mondiale à 16 ans et habiter une planète en survie. Si cette génération n’a pas connu les affres des guerres du siècle précédent, elle n’a pour autant jamais vraiment connu l’insouciance. Et ces dernières années ne font que nourrir un sentiment d’inquiétude croissant.

Comment pousser avec ces racines ? Que faire de ce terreau pour héritage ? Comment, à 20 ans, affronter les bouleversements sociaux, politiques, et environnementaux que nous traversons tous ? Quelles sont les réponses que cette jeunesse propose au monde dans lequel on vit ?

Ces quatre histoires sont écrites et filmées par trois réalisatrices et un réalisateur émergents, venus d’univers différents. Ensemble, ces quatre regards forment un tout qui raconte une facette de cette génération, des bouleversements qu’elle traverse et où se dessine peu à peu le monde de demain.

