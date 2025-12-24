Documentaire

Après avoir traversé les vastes steppes et le désert, où les mines ont chassé les éleveurs nomades, Chinbayar, le jeune chaman, arrive à Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie imprégnée d’influences occidentales. Sa première escale le conduit chez sa sœur, devenue citadine depuis des années, et désormais habituée à l’effervescence urbaine.

Ensuite, Chinbayar et Séléngue mettent le cap sur le mystique lac Khövsgöl, niché au nord du pays. Dans cette contrée éloignée, leurs pas les conduisent jusqu’à Gansukh, un éminent chaman qui s’oppose courageusement aux compagnies minières menaçant à la fois la terre et les esprits ancestraux.

Documentaire : Mongolie, le Chaman et l’Orpailleur

Un documentaire de Lauren Chalet & Anne-Sylvie Meyza

