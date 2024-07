Documentaire



C’est une offensive de plus en plus intense qui inquiète les autorités à quelques jours des élections européennes et à deux mois des Jeux Olympiques : les ingérences russes contre la France. Cyber-attaques contre des ministères, piratages d’infrastructures ou encore propagations de fausses informations sur les réseaux sociaux, les services secrets russes multiplient les actes hostiles dans l’hexagone. Leur objectif : influencer les opinions publiques notamment sur le conflit en Ukraine. « Ingérences russes, la guerre secrète », une enquête de Quentin Baulier, Clément Granon et Benoit Chevalier.