Documentaire

Qui sont les Inuits d’aujourd’hui ? Qu’est-ce que cela signifie de vivre dans la vaste étendue de l’Arctique, à l’ère de l’urbanisation et de la technologie ?

Au Nunavut, un territoire canadien, nous rencontrons une nouvelle génération d’Inuits, pour qui cette perte d’identité a pris un tour dramatique causé par une transition culturelle difficile.

Matthew et Elena, deux détenus d’un centre correctionnel local, ont accepté de participer au programme « On the Land ». Ce projet, qui vise à aider les Inuits à retrouver leurs racines, leur apprend à connaître leur propre peuple et les aide à développer des compétences ancestrales, notamment la chasse aux animaux sauvages, la fabrication de vêtements avec leur fourrure et la construction d’igloos pour résister aux intempéries. Partant de leur initiation, et progressant vers des scènes stupéfiantes dans les champs de glace de l’Arctique, le film offre un portrait approfondi d’une population oubliée et des défis qu’elle tente de surmonter.

Un documentaire de Jérôme Ségur.