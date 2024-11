Documentaire

Ils seraient près de 450… Ces villages du sud-est de la Chine, au cœur des zones industrielles, sont surnommés « villages du cancer ». Des ciels jaunes chargés de pollution, des fumées toxiques omniprésentes, et des habitants laissés pour compte par les autorités, tombant malade les uns après les autres. Notre enquête, menée sous haute surveillance policière, donne la parole à ces populations désespérées qui n’ont plus rien à perdre et qui ont accepté de nous ouvrir leurs portes pour témoigner.Un document poignant sur les secrets bien gardés du plus grand pollueur mondial.