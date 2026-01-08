Aux États-Unis, les chauffards font face à des exigences infernales. Chaque jour, trois millions d’entre eux traversent le pays d’est en ouest. Sous ce rythme implacable, certains en viennent à prendre des risques considérables. Leurs journées sont ponctuées d’incidents mettant leur sécurité en péril. Dans ce milieu, où la loi du plus fort prévaut entre ces hommes souvent sans attaches et sans scrupules, les caméras se plongent au cœur de la jungle des autoroutes américaines.