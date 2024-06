Documentaire



Découvrez la vie quotidienne de Milo et de sa communauté de gens du voyage, confrontés à de nombreux défis pour trouver des lieux où s’installer. Souvent, Milo et son groupe doivent improviser des campements, fréquemment sans autorisation, pour poursuivre leur mode de vie nomade. Scolarisation des enfants, vente sur les marchés, contrôles réguliers des gendarmes… Plongez dans le quotidien de ces nomades et découvrez comment ils s’organisent malgré les obstacles. Une immersion unique dans la vie de ces itinérants souvent mal compris.



Un documentaire de Sébastien Gille