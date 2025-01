Documentaire

D’après Amnesty International, entre 5 000 et 13 000 personnes auraient été torturées et exécutées dans la prison de Saidnaya, au nord de Damas, entre 2011 et 2015. « Nous avons rencontré d’anciens détenus et recueilli leurs témoignages… Saidnaya : ce nom fait frémir les rares détenus qui en sont sortis vivants. A 30 kilomètres au nord de Damas, cette prison a la sinistre réputation d’être la plus effroyable du régime de Bachar El Assad. D’après Amnesty International, entre 5 000 et 13 000 personnes auraient été torturées et exécutées à Saidnaya entre 2011 et 2015. Des opposants au régime, parfois de simples manifestants, des jeunes hommes surtout. Que se passe-t-il derrière les murs de Saidnaya ? Les équipes d’ »Envoyé spécial » ont rencontré d’anciens détenus et recueilli leurs témoignages exceptionnels et bouleversants : malgré les sévices, la torture et l’obscurité totale dans laquelle ils étaient enfermés, ils se souviennent très bien de ce qu’ils ont vécu et surtout entendu… Un documentaire de Virginie Vilar, Guillaume Beaufils, Matthieu Rénier et Nils Montel.