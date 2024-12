Documentaire

Partout dans le monde, des hommes d’affaires milliardaires se battent pour posséder les yachts les plus originaux, les plus flamboyants et les plus magnifiques jamais construits, par leur longueur, leur tonnage, leur design et leur technologie. C’est ce monde d’exception que nous allons dévoiler en filmant des armateurs, des directeurs de chantiers et des milliardaires. Découvrez des navires de légende, de Dubaï à Monaco en passant par Miami, mais aussi au Groenland.