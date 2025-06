Documentaire

Bassorah, jadis surnommée la Venise de l’Orient, est aujourd’hui une ville sinistrée. Étouffée par la pollution, privée d’eau potable et d’électricité, elle subit de plein fouet les effets des barrages turcs et de la corruption. Poumon économique de l’Irak avec ses ports et son pétrole, elle génère 90 % des revenus de Bagdad, mais sa jeunesse, abandonnée, bascule entre chômage, milices chiites et rêves d’exil. Face à un État défaillant, les mosquées font office de refuge dans une ville rongée par les guerres, les inégalités et l’oubli.

Réalisateur : Frederic Tonolli