Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Greta, l’icône du climat À 16 ans, elle s’invite dans les plus grands sommets, aux côtés des dirigeants du monde entier. Portrait de...

Documentaire Harcèlement scolaire : ils ont tenté de la brûler vive Anne-Liz a subi du harcèlement scolaire lorsqu’elle était au collège. Sans répit. Le cyberharcèlement la suivait jusque chez elle....

Documentaire Sociétés secrètes, l’héritage des templiers Le mouvement des francs-maçons, que d’aucuns prétendent issu des chevaliers templiers du Moyen Âge, est surtout lié à l’émergence...

Documentaire Les huissiers face aux personnes endettées jusqu’au cou Quand ils frappent à votre porte, c’est rarement une bonne nouvelle. Menace de saisie du mobilier ou d’un véhicule,...

Documentaire Ces villes généreuses avec leurs habitants Vélos offerts, bus gratuits, chèques cadeaux… certains élus ont décidé d’être généreux avec les habitants de leur ville !...

Documentaire En boîte, ils chassent les conducteurs irresponsables Cette association se réunit à la sortie des boîtes pour faire la leçon aux conducteurs qui boivent sans se...

Documentaire Les goulags chinois Plus d’un millions de membres de la minorité Ouïgours ont été enfermés dans des camps d’internement en Chine. Après...

Documentaire Une vie brûlée – Hérat, Afghanistan Hérat, la grande ville de l’ouest de l’Afghanistan, détient depuis la chute des talibans, en octobre 2001, un triste...

Documentaire Enfants jockeys : chutes violentes et travail jusqu’à épuisement Ils ont entre 9 et 13 ans et participent pour de l’argent à des courses de chevaux. Ces courses,...

Documentaire La rebelle de Raqqa « La Rebelle de Raqqa » raconte l’histoire de Haya El Ali, 26 ans, activiste anti-régime de la première heure, qui...

Documentaire Sauvons les aliments Des années durant, en Allemagne, les invendus alimentaires étaient récupérés et redistribués aux personnes nécessiteuses par des associations caritatives....

Documentaire Act up : sida guerilla Mercredi 1er décembre 1993 : journée mondiale de lutte contre le Sida. Les militants d’Act Up posent un préservatif...

Documentaire Les enfants pianistes chinois et leur rêve de carrière Dans une Chine obnubilée par l’excellence, ce documentaire suit le parcours de trois jeunes prodiges du piano, fiévreusement coachés...

Documentaire Népal : les maudits du ravin « Je n’ai jamais fait de pire voyage de ma vie » raconte le vieil homme assis à l’arrière...

Documentaire Identités douloureuses – Les nouvelles droites en Europe Ils se voient comme le fer de lance d’une vague politique qui prend de l’ampleur en Europe. Nationalistes et...

Documentaire Ukraine: avec les résistants L’Ukraine doit faire face depuis jeudi à une invasion de leur territoire par la Russie. Des civils font tout...