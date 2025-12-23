Dans le domaine de l’agriculture, tous les types de cultures ne sont pas mécanisables et nécessitent d’engager de la main d’œuvre de manière ponctuelle. Mais la pénibilité des conditions de travail et les bas salaires dissuadent très souvent les Suisses à s’engager comme ouvriers agricoles. La branche s’est fait une raison et on estime à près de 30’000 les femmes et les hommes qui arrivent chaque année de l’étranger pour travailler de manière saisonnière dans les exploitations suisses. Des ouvrières et des ouvriers qui œuvrent dans nos champs et nos vergers dans des conditions parfois choquantes. ABE a recueilli les témoignages de quelques-uns d’entre eux.