Documentaire



Au Burundi, Patrice Faye, un Français de 58 ans, véritable célébrité locale, a été condamné lundi 25 juillet 2011 à 25 ans de prison et 14 000 euros de dommages et intérêts. L’avocat de la défense assure que son client est anéanti, et la justice burundaise tente de son côté de minimiser l’affaire. Patrice Faye a toujours clamé son innocence. Un documentaire d’Emmanuelle Cohen.