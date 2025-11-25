À Aubervilliers, Ils vivent terrés dans des placards exigus de quelques mètres carrés, sans lumière du jour, dans une vieille usine désaffectée. Un cloaque indigne et même dangereux… Sans papiers, en situation précaire, ils payent pourtant des loyers à un marchand de sommeil, ils n’ont pas d’autre choix que de subir sa loi. Un reportage choc