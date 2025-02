Documentaire

Les Antilles françaises s’embrasent. 45 jours de grève en Guadeloupe et près d’un mois en Martinique. La colère du peuple ? La vie chère et des salaires trop bas dans les départements d’Outre Mer. La révolte vient de la rue. L’économie des deux îles est paralysée. Derrière ces revendications se trame une autre colère, beaucoup plus profonde et structurelle de la société antillaise : les vieux démons de la colonisation refont leur apparition… C’est ce que nous avons voulu démontrer. Un documentaire de Edouard Bergeon – Nicolas Bourgouin. Productions Tony Comiti.