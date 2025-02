Documentaire

En escale à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises, Thalassa rencontre celles et ceux qui ont affronté Irma, l’ouragan le plus puissant qui ait jamais frappé ces îles de l’Atlantique nord. Un an après, nous revivons avec eux ces heures infernales et nous partageons leur quotidien fait d’efforts et d’espoirs. Un documentaire de Véronique Veber et André Laffont – FTV Thalassa.