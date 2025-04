Documentaire

Alors que les médias ne parlent plus de l’Afghanistan, de plus en plus de pays prennent langue avec le régime taliban. Malgré la répression croissante dans le pays, de nombreux acteurs politiques étrangers tentent un rapprochement. La Russie, la Chine et le Pakistan commercent déjà activement avec l’Afghanistan. Et, malgré son approche attentiste, l’Europe se montre de plus en plus pragmatique.

Le journaliste égyptien Ibrahim Nash’at a suivi les dirigeants de l’Afghanistan pendant toute une année. Son documentaire « Hollywoodgate » montre la mue d’une milice en régime militaire grâce aux armes abandonnées par les Américains. Ibrahim Nash’at relate ce qu’il a vu et évoque la peur omniprésente pendant toute la durée du tournage.

Shogufa Bayat est une pionnière de l’alpinisme en Afghanistan. En 2018, elle réussit avec ses co-équipières l’ascension du mont Noshak, le plus haut sommet d’Afghanistan, qui culmine à 7 492 mètres. Elle quitte le pays après la prise de pouvoir des talibans en 2021, mais la plupart de ses amies sont restées là-bas. La communauté internationale a-t-elle oublié les femmes de ce pays ?

L’Ouzbékistan voisin cherche à renforcer ses relations commerciales avec l’Afghanistan. Près de la ville-frontière de Termez, une zone de libre-échange a ainsi vu le jour, qui comporte un centre commercial, des bazars et un hôtel de luxe. Les Afghans peuvent s’y rendre sans visa et s’approvisionner en produits impossibles à trouver dans leur pays toujours sous le coup de sanctions.

