À Kaboul, ces Afghans étaient devenus des cibles. Recrutés par l’armée française pendant son déploiement en Afghanistan, ils se battaient pour obtenir un visa pour la France. En mars 2019, Envoyé spécial les avaient rencontrés.
Une table ronde présentée par le journaliste et producteur Tanguy Blum, avec : avec Marsu du label Bondage, Steff...
TikTok, le point de rendez-vous des pervers.
Une brigade pour soigner l’image de Paris auprès des touristes…
Ce mal ronge la ville de St Denis.
Derrière chaque médicament, il y a des milliers de cobayes humains qui en ont testé l’efficacité et les effets...
Focus sur les conditions de travail intensives en Corée du Sud, où les employés travaillent souvent plus de 60...
Aux Philippines, devenir Miss peut rapporter gros ! Formées comme des athlètes dans des camps d’entraînements, des centaines de...
Partout dans le monde, les Chinatowns sont menacés de disparition — et avec eux, la riche histoire de communautés...
Dans les profondeurs de la taïga mongole, suivez les pérégrinations de Magsar et des siens. Un voyage renversant au...
Au Soudan, alors que la paix vient juste d’être signée, un autre conflit menace de faire de nouvelles victimes,...
Elles sont les nouvelles esclaves de notre société, dont le vieillissement de la population est l’un des défis majeurs....
Selon un récent sondage, 91 % des Allemandes auraient du mal à aimer leur corps. Pour en finir avec...
La maternité solo est en vogue chez les people ! Un documentaire de Miri Paturel
Un village, deux pays, une frontière et, au beau milieu, une rue. Côté français, à Leiding, elle s’appelle « rue...
Alors que Moscou et Kiev s’affrontent sur le terrain depuis près d’un an, une autre guerre se déroule dans...
Tout comme Venise, la Camargue est une terre « posée » sur la mer. L’une et l’autre sont nées...
Filippo Sorcinelli est un couturier de renommée internationale, réputé en Italie pour ses habits religieux. C’est lui qui crée...
Quels sont les pays les plus concernés par la corruption ?
Dans le canton suisse d’Uri, les agriculteurs perpétuent une tradition acrobatique : la fenaison du foin sauvage. Depuis des...
La sécurité énergétique est un enjeu majeur pour l’Union européenne (UE), en particulier dans un contexte mondial de fluctuations...
