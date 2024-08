Documentaire

Ce long-métrage documentaire tente de dresser un portrait actualisé de l’Arménie en s’appuyant principalement sur l’Histoire, la Sociologie, l’Anthropologie, l’Economie, la Politique et la Psychologie. Il est constitué de témoignages, d’images d’archive et de réflexions du réalisateur. Il y est question d’articuler le passé et le futur et de les conjuguer au présent de l’Arménie et de son environnement mondialisé. Ecrivain humaniste français, Hervé Magnin est aussi comédien, musicien et psychothérapeute. Cet aventurier a fait en 2013, 8000 kilomètres en autostop pour venir rencontrer le peuple arménien et réaliser un film qui tente de le faire mieux connaître et reconnaître, par-delà les quelques clichés qui circulent à son sujet dans le monde.