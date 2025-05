Documentaire

Salafistes, chasseurs de vices et promoteurs de la vertu… C’est ainsi qu’ils se définissent et ils viennent d’illustrer leur méthode à Suez la ville d’Egypte où ils se sentent désormais chez eux… Mécontents du comportement d’un jeune étudiant et de sa petite amie, ils l’ont assassiné dans la rue à coups de cuteur… Depuis le fait divers a fait le tour d’un pays déjà divisé et qui, pour les observateurs et les musulmans modérés, se radicalise dangereusement.