Documentaire

Laminé par la corruption et la pauvreté, les sanctions économiques et l’hyperinflation, le Venezuela menace de s’effondrer. De Caracas à la frontière colombienne, cette enquête menée en 2019 éclaire les origines de la crise politique et économique profonde que traverse le pays.

2019 : vingt ans après la révolution bolivarienne de Hugo Chávez, le pays est devenu le théâtre d’une lutte de pouvoir acharnée entre le président sortant Nicolás Maduro et le président intérimaire autoproclamé Juan Guaidó. Il fait également l’objet d’un bras de fer géopolitique impliquant les États-Unis, la Russie et la Chine. Doté des plus importantes réserves de pétrole au monde, le Venezuela tire la quasi-totalité de ses revenus de l’or noir. Mais l’instabilité politique actuelle, amplifiée par les sanctions économiques américaines, affecte profondément sa production et ses exportations pétrolières.

De Caracas jusqu’à la frontière colombienne, ce documentaire tourné en 2019 dresse l’état des lieux d’une situation politique, économique et sociale explosive. Politologues, économistes, experts militaires et spécialistes des droits humains analysent les origines d’une crise profonde à l’issue incertaine.

Disponible jusqu’au 05/09/2024

Documentaire de Cristiano Barbarossa (Italie, 2019, 52mn)