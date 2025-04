Documentaire

Saint-Tropez, Antibes, Cannes… des noms tous évocateurs de mouillages idylliques ou d’ambiance plus huppée. La Côte d’Azur avec ces 33 ports de plaisance est devenue LA destination préférée des plaisanciers du monde entier où les amoureux de la mer, les touristes, les pêcheurs et les milliardaires se côtoient chaque jour sur le même quai. « Mouillages idylliques » nous fait entrer dans cet univers maritime aux apparences très confidentielles et fermées. Rythmé par le va et vient permanent des bateaux, du plus petit zodiac au plus luxueux yacht du monde, nous allons découvrir les coulisses du prestigieux port d’Antibes. Un documentaire de Elodie Palyswit.