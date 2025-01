Documentaire

Partez à la découverte du port de Nouméa et de son activité maritime intense. Le port autonome de Nouvelle-Calédonie est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a pour mission d’assurer l’administration, l’entretien, l’exploitation et le développement du port de Nouméa et des installations portuaires de Wé, sur l’île de Lifou.