Documentaire

Ils ont entre 20 et 30 ans et vivent en Algérie. Mehdi, Anis, Athmane, Hania et Sonia, ont décidé d’écrire eux-mêmes leur destin. Depuis leur naissance, ils n’ont connu qu’un président, Abdelaziz Bouteflika. L’annonce, en février 2019, de sa candidature pour un cinquième mandat, a provoqué une colère et un soulèvement d’une ampleur inédite, appelé le hirak.

Depuis plus d’un an, l’Algérie est secouée par d’immenses marches à travers tout le pays. La jeunesse dénonce le « pouvoir » en place qui les empêche de vivre. Une jeunesse qui a soif de démocratie et de liberté. Dans ce pays si proche de nous mais tellement étranger, le hirak est parvenu à évincer Bouteflika. Mais le régime autoritaire et militaire continue de s’accrocher au pouvoir.

Ce film montre le combat de cinq jeunes algériens pour leur liberté. En témoignant, ils ont accepté de prendre des risques insensés pour se raconter et raconter leur pays. Leurs destins individuels épousent désormais une cause plus grande qu’eux : la révolution. Car cette quête démocratique, c’est la déclaration d’amour d’un peuple à son pays.

Alors que Bouteflika a été retiré du pouvoir, la situation en Algérie a guère changé malgré les espoirs de changement et de liberté. l’Algérie reste un pays en sans perpectives pour la jeunesse algérienne, qui ont lutté pour un avenir meilleur dans leur pays. Gagnés par les désillusions et le désespoir certains décident de partir en Europe pour se garantir un meilleur future. Mais embarqués sur des embarcations de fortune certains n’atteigneront jamais les côtes européennes.

A travers les témoignages de jeunes Algériens, cet extrait expose une jeunesse algérienne à la fois désespérée mais qui garde un espoir que le changement suscité par l’Hirak prenne forme. Une jeunesse donc divisée, entre ceux qui ne voit plus aucune perspectives dans un pays bloqué par un régime en crise de légitimité, et les autres qui préfèrent rester et continuer à se battre pour la refondation démocratique du pays. La pandémie a porté un coup du dur au mouvement du Hirak, les empêchant de porter leurs revendications dans les rues comme il l’a fait durant la Révolution des Sourires en 2019.

Titre original – Algérie, mon amour

Un film de Mustapha Kessous

Produit par Luc Hermann