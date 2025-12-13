Documentaire

Quelle vie nous impose-t-on aujourd’hui ? Si nous continuons ainsi, quel avenir réserve-t-on à la planète ?

Des alternatives existent et certains ont fait le choix de vivre différemment pour être moins dépendants d’un système qu’ils jugent destructeur. Ni marginaux, ni militants bornés, ils souhaitent développer un lien avec la société pour la faire évoluer et nous faire prendre conscience qu’il est possible de vivre différemment.

Matawan, Julia, Achim et Michel vivent aux quatre coins de l’Europe. Ils ont chacun décidé, à un moment clé de leur vie, de créer ou de s’installer dans un écovillage ou éco-site. Tous s’orientent vers une même philosophie de vie, plus proche et plus respectueuse de la nature, des autres et d’eux-mêmes.

Documentaire : Écovillages, une révolution au quotidien (2014)

Un documentaire de Corrine Falhun

