Documentaire

Philomène Esposito est d’origine calabraise, elle a appris à parler français à l’âge obligatoire, sur des bancs d’école d’une petite ville de la Côte d’Azur. Son documentaire met en évidence le rôle des femmes dans la Mafia. Comment la Mafia est-elle vue par les femmes ? Par celles qui y participent et par celles qui s’y opposent ? La Mafia calabraise, la “N’dranghetta” ou “Honorable Société”, est plus qu’une raison sociale, c’est un état d’esprit. On naît mafieux ou on ne l’est pas, on ne le devient pas. L’homme, trop absent, n’a pas le temps d’éduquer ses enfants. C’est la femme qui transmet l’esprit mafieux et qui impose déjà dans le foyer la loi du silence. Son propos est un regard de l’intérieur. Son but est de faire comprendre, sans juger, ce qu’est “l’esprit mafieux”, et non pas de raconter la mafia d’une façon évènementielle. Elle cherche à recueillir la parole mafieuse, en dehors de toute volonté de dénonciation, comme un témoignage sur la façon de concevoir la vie dans une autre perspective sur le monde d’aujourd’hui et par là-même apporter un autre éclairage sur des événements d’actualités qui ont secoué l’Italie.Réalisateur : Philomène EspositoCast : Micuza, la Repentie, Maria Grazia