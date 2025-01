Documentaire

Le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, mène une guerre sur deux fronts, entre la Turquie et l’Irak. France 24 a pu rencontrer ses combattants, dans leur bastion des monts Qandil, au nord de l’Irak. Depuis 30 ans, le PKK, la guérilla kurde de Turquie, considérée par beaucoup, notamment l’Union européenne et les États-Unis, comme un mouvement terroriste, est en guerre contre la Turquie. Après plus de deux ans de cessez-le-feu, les combats ont repris fin juillet entre le PKK et les forces de sécurité de Recep Tayyip Erdogan, quand l’armée turque a lancé une campagne de bombardements intensifs contre des objectifs kurdes, notamment sur leur bastion des montagnes du nord de l’Irak. Ils ont fait voler en éclat le fragile processus de paix engagé à l’automne 2012 pour mettre un terme à ce conflit, qui a fait plus de 40 000 morts depuis 1984. Plus récemment, le PKK est aussi entré en guerre contre l’organisation de l’État islamique, notamment dans la région de Sinjar, dans le nord de l’Irak, où ils se battent, tout comme les peshmerga, l’armée kurde irakienne.