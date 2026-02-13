Documentaire

On estime qu’il y a près de 8000 Personnes sans domiciles fixes à Paris. L’hiver, de nombreuses associations aident cette population particulièrement fragile. L’été, beaucoup de structures sont fermées et les dons sont beaucoup moins généreux. Et pourtant les SDF meurent autant si ce n’est plus l’été. Chaleur, manque d’hydratation et de soins rendent difficile le quotidien des sans abris. C’est pourquoi certains décident d’aller dans le sud dès les beaux jours. Nous suivrons des personnes qui ont fait ce choix. Ils vont notamment a Sète, petite commune balnéaire au sud de la France. Là bas, un groupe de personnes s’est créé il y a quelques mois pour aider les SDF. Le groupe fait une maraude le mardi et offre du temps et de la nourriture aux démunis. Il faut dire que cette population n’est pas la bienvenue à Sète. Le maire a décidé d’un arrêté anti mendicité dans sa ville. (Il n’y a que quelques communes qui l’ont décidé.) Les regroupements de chiens, l’usage d’alcool dans la rue sont interdits. Une petite brigade de surveillance a même été créée pour déloger les groupes de SDF indésirables. Cette dernière tourne de 13h à 20h et demande aux indigents de quitter le centre ville. Quelle est le quotidien de cette population ? Pourquoi certaines villes se débarrassent elles de leurs mendiants ? Comment SDF et non SDF peuvent ils cohabiter ? Voici les questions auxquelles nous tenteront de répondre.

Auteur : Lisa Beauval