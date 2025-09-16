La langue arabe a la cote auprès des Français! Ils sont nombreux à prendre des cours chaque année. Les raisons sont multiples: en faire un atout professionnel, curiosité ou mieux comprendre une culture qu’ils côtoient. L’arabe est la deuxième langue la plus parlée en France! Une langue loin d’être aussi difficile qu’on l’imagine… Infos supplémentaires: – l’arabe est la 5e langue la plus parlée au monde. – 25 Etats ont l’arabe pour langue officielle. Ce qui la fait arriver en 3e place après l’anglais et le français- Dans l’éducation nationale, dans les collèges et lycées, il y a 200 enseignants d’arabe et 10 000 élèves. Mais ce n’est pas représentatif de la demande d’enseignement de la langue puisqu’ils sont 60 000 à apprendre l’arabe dans l’enseignement associatif (souvent de nature confessionnelle)
Réalisateur : Aurylia Rotolo