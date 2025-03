Documentaire

En deux ans, la guerre opposant l’armée régulière aux forces rebelles du général Hemetti, les Forces de Soutien Rapide, a donné un coup d’arrêt à la révolution démocratique de 2019 au Soudan.

L’armée soudanaise, soutenue par les milices islamistes proches de l’ancien dictateur Omar El-Bachir, a repris en main les quartiers nord de Khartoum. Khartoum est aujourd’hui une ville exsangue. La guerre a tué plus de 150 000 civils, déplacé plus de 14 millions personnes dont 3 millions ont fui dans les pays voisins. La famine et les maladies sévissent… Au Soudan se déroule ce qui est désormais considéré comme la plus grande crise humanitaire mondiale.

Pour grossir les rangs des combattants, les forces gouvernementales en appellent plus que jamais à la mobilisation populaire. Des dizaines de milliers de jeunes, souvent des militants pro-démocratie, hier opposés au régime d’Omar Al-Bachir, se résignent à prendre les armes.

Sara Creta a obtenu l’autorisation de se rendre à Khartoum dans les quartiers contrôlés d’une main de fer par l’armée régulière. Elle nous livre un reportage inédit et documente les soubresauts de ce conflit sans issue, aux côtés des femmes. De celles qui soutiennent l’armée, désormais noyautée par les islamistes, très actives dans le recrutement de nouveaux soldats, à celles qui résistent encore, au sein des comités révolutionnaires, dans les hôpitaux ou les « emergency room ».

Les femmes avaient joué un rôle de premier plan dans le soulèvement populaire contre le régime islamiste d’Omar Al-Bachir en 2019. Aujourd’hui, elles refusent de baisser les bras, même si leurs espoirs d’égalité politique et de protection semblent n’être plus qu’un lointain mirage.