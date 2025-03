Documentaire

A première vue, c’est un village comme les autres en Île de France : 3500 habitants, un clocher, une petite place centrale mais surtout, et c’est là que tout Houdan détonne, des dizaines de commerce, de petites PME collées les unes aux autres dans les zones d’activités et un taux de chômage à faire pâlir la France entière : 4,8% au lieu de 10 au moins en moyenne à l’échelle du pays… A l’origine de cette réussite, un maire certes affilié aux Républicains mais qui mène une politique digne d’un Mélenchon : refus de Mc Do, refus des grandes surfaces, pas d’usines « entrepôts » mais des usines qui font travailler du monde. En plein cœur des Yvelines, à moins d’une heure de Paris, il est donc possible de faire vivre un petit coin de France dans la prospérité… Enquête au pays du travail. Un documentaire de Maurice Neyra. Productions Tony Comiti.