Fin novembre 2024, une coalition des forces de l’opposition au régime de Bachar Al-Assad s’empare de la ville d’Alep, seconde ville de Syrie, à la faveur d’une offensive éclair. Quelques jours plus tard, la dictature de la famille Assad, en place dans le pays depuis 1970, est renversée.

Notre équipe a suivi trois personnes dont le destin a été complètement bouleversé. Ahmad a dû, contre son gré, quitter les quartiers Est de la ville en décembre 2016, suite au siège et au pilonnage du régime syrien et de ces alliés, de ces territoires échappant à son contrôle. Aujourd’hui, il est de retour dans sa ville d’origine. L’occasion pour lui de retrouver ses proches mais aussi des lieux, marqués au fer rouge dans sa mémoire.

A l’heure où le pays retrouve chaque jour de nouvelles fosses communes, le calvaire se poursuit pour les nombreuses familles de disparus. En l’absence des corps authentifiés de leurs proches, difficile pour les familles de trouver des réponses à leurs questions, et pour la plupart, de commencer leur deuil. Razan veut croire qu‘elle finira par retrouver la trace de son jeune frère enlevé et détenu par le régime depuis 2012.

Quant à Joseph, il nous fait pénétrer dans la vie du quartier chrétien de Al-Aziziyah, où il exerce comme commerçant. Après avoir dû vanter les « mérites de la dictature » durant des décennies, il est aujourd’hui convaincu de la nécessité de renouer des liens entre les communautés et ne jure plus que par les valeurs de la Révolution pacifique initiée en mars 2011, en Syrie.

