Nemonte Nenquimo consacre sa vie à la protection de milliers d’hectares de forêt en Amazonie et se bat contre les compagnies pétrolières. Elle a invité Envoyé spécial dans son village, un territoire en danger.
La langue arabe a la cote auprès des Français! Ils sont nombreux à prendre des cours chaque année. Les...
C’est Hollywood à la française au porte de Paris
Pendant Sept jours et sept nuits, des Ajacciennes qui font bouger leur ville vont nous faire découvrir l’Ajaccio qu’elles...
Incroyable mais vrai : un morceau de Russie se niche en Norvège… Dans un pays de l’OTAN, deux villages...
Le 25 novembre 2011, le Suédois Johan Gustafsson entreprend un voyage à moto à travers l’Afrique. Kidnappé par des...
Chaque année, ils seraient près de 10 000 Français à bâtir leur maison eux-mêmes. Mais avec les retards, les...
Dans les rues de São Paulo, la plus grande ville du Brésil, la crise sanitaire a bouleversé le quotidien....
Avec le renchérissement du coût de la vie, les banques alimentaires sont de plus en plus sollicitées outre-Rhin. Mais...
Au Nord-est de l’Afghanistan, dans la vallée du Panshir les talibans vivent de tous les trafics dont l’exploitation des...
Plaque tournante des djihadistes en exil et mécène des Frères musulmans, à la fois allié de l’Occident et soutien...
Un portrait croisé du parcours de réinsertion d’un adolescent français et d’une fratrie belge de retour de Syrie. Plus...
Plus riche, plus influent que ses concurrents, Pfizer s’est imposé comme le labo numéro un grâce à son vaccin...
Dans l’Etat du Pará, en Amazonie, des chauffeurs, surnommés les «bombes humaines», conduisent des camions-citernes chargés de gazole à...
Cet Alaskain récupère tout ce qui vient de la mer pour nourrir sa famille, il ne peut pas se...
La rentrée scolaire 2024 s’annonce sous le signe de la hausse des prix, un fardeau supplémentaire pour de nombreux...
Le volcan était en sommeil depuis 40 ans.
Paul a transformé sa petite taille en atout : il est à la fois l’un des plus petits et...
Bienvenue dans les Hamptons, lieu de villégiature préféré des riches New-Yorkais. L’endroit est grandiose : dunes à perte de...
Ces syriens tentent de retrouver leurs marques dans une ville en ruine
En Inde, à Deshnok, près de Bikaner, le temple de Karni Mata abrite des milliers de rats qui y...
