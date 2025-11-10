Documentaire

Lagos, le cœur économique du Nigeria, palpite au rythme des richesses pétrolières mais aussi au rythme du désespoir des pauvres. Avec 20 millions de personnes qui se bousculent pour obtenir une part de la lucrative industrie pétrolière, la criminalité est galopante. Le vol, l’extorsion et la corruption envahissent chaque recoin de la ville, où les riches vivent derrière des murs fortifiés et les pauvres se battent pour obtenir quelques miettes. Les rues de la ville sont un champ de bataille pour la survie. Même les tas d’ordures ont de la valeur et les activités illicites prospèrent dans l’ombre de la corruption officielle. Des pots-de-vin versés par les hauts fonctionnaires aux transactions effectuées dans les rues, Lagos est animée par l’argent et la promesse de gains rapides. Dans cet environnement instable, le fossé entre les riches et les désespérés est immense et le danger rôde à chaque coin de rue.