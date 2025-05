Documentaire

Le genre cyberpunk fait son grand retour. Mais sommes-nous encore vraiment loin d’un monde rempli de cyborgs, netrunners et néons publicitaires ? La date de sortie du jeu vidéo Cyberpunk 2077 approche à grands pas. Les gamers l’attendaient avec impatience depuis 7 ans. Dans ce jeu, ils peuvent se glisser dans la peau de « V », un mercenaire hors-la-loi, qui se bat dans la lugubre ville de « Night City ». Même Elon Musk s’est récemment inspiré de ce style pour son Tesla Cybertruck.Mais le cyberpunk est-il encore d’actualité ? Peut-il imaginer un avenir qui nous aide à comprendre l’état du monde d’aujourd’hui ? Ou bien vivons-nous déjà dans l’univers créé en 1988 par le pionnier Mike Pondsmith dans son jeu de rôle populaire Cyberpunk 2020. Le réalisateur Axl Le et l’artiste Danguiz nous montrent à quel point le genre est devenu politisé. Lars Schmeink, spécialiste des médias, nous explique pourquoi nous vivons depuis longtemps dans l’ère du cyberpunk et enfin, le duo de réalisateurs français Seth Ickerman nous apprend que l’avenir n’est plus au « cyberpunk », mais bien au « biopunk ».