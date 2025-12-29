Documentaire

Aux États-Unis, la fin du monde pour certains n’est pas une théorie, mais une certitude. Alors mieux vaut se préparer. Nous sommes à Phoenix en Arizona, Dennis, sa femme Danielle et ses deux enfants s’entraînent depuis des mois pour survivre. On les appelle les survivalistes. Leur vie est bien réglée, tous les week-ends au programme visite à l’armurerie du coin pour s’exercer au tir.

Il y a quelques années, Dennis était cadre dans une entreprise de garde-meubles, jusqu’au jour où il découvre les théories apocalyptiques. Sa vie bascule, il abandonne son travail et décide de transformer sa maison en camps de survie : système pour purifier l’eau, stocks de nourriture, trousses de ssecours, masques à gaz pour lutter contre les radiations, etc. Toutes leurs économies y sont passées.

Ses enfants eux aussi s’entraînent à survivre.

Dennis a tout prévu pour le jour J, il compte s’installer dans les montagnes, ultime rempart face au désastre, pense-t-il. Un abri naturel. Son abri anti-apocalypse ce sera une simple grotte. La famille s’y rend toutes les semaines. Ça amuse beaucoup son fils, un peu moins la petite dernière.