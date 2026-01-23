Renforcement des contrôles aux frontières, augmentation du budget de l’agence européenne Frontex : grâce à ces mesures, l’Europe semble être parvenue à juguler la hausse de l’immigration irrégulière sur son territoire. En 2025, elle relève même une baisse de 26% des entrées illégales. Mais selon les chercheurs et les ONG, ces chiffres masquent une autre réalité : l’évolution des routes migratoires, et surtout, une augmentation des décès et des atteintes aux droits fondamentaux aux frontières de l’Union.
Disponible jusqu’au 22/04/2026