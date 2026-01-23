Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ces retraités qui travaillent pour survivre À cause de pensions insuffisantes et d’une inflation galopante, 500.000 retraités continuent à travailler. Une aubaine pour les secteurs...

Documentaire Conquérir et soumettre : la stratégie coloniale de la Russie Le journaliste Maksym Eristavi, auteur de « Russian Colonialism 101 » (inédit en français), assure la présentation de ce numéro. « Tracks...

Documentaire Les chasseurs d’Or Le film raconte les recherches et les investigations menées par trois chercheurs de trésor aux buts et aux méthodes...

Documentaire Cette école redresse les délinquants Après la Brigade des mineurs de Paris où Carole Rousseau a vécu une expérience bouleversante, l’animatrice part en immersion...

Documentaire Pas loin du Goulag – Routes de l’impossible A chaque printemps, les brumes glaciales du Lac Baïkal sonnent le départ d’un voyage éprouvant pour les hommes du...

Documentaire ICE : le bras armé de Trump Sous le feu des critiques suites à plusieurs bavures, l’ICE, l’agence de l’immigration américaine est pourtant devenue la première...

Documentaire Croatie : les derniers gardiens de phare Palagruža, un rocher isolé surmonté d’un phare habité depuis 1875, se dresse au milieu de la mer Adriatique. Vojo...

Documentaire Bhar-Hazreg, la mer bleue Alexis un Ivoirien catholique de 34 ans est « piégé » à Tunis depuis quatre ans et quatre mois....

Documentaire Au Bénin, le combat des personnes LGBT+ Au Bénin, l’homosexualité n’est pas criminalisée par la loi, mais elle ne bénéficie d’aucune reconnaissance légale non plus. De...

Podcast Pourquoi la Chine persécute les Ouïghours Laurence Defranoux, journaliste à Libération, explique pourquoi la Chine traque les Ouïghours jusque hors de ses frontières et les...

Documentaire Dictatures : l’emprise sur le corps et l’esprit « Le monde n’aime plus la démocratie, il aspire à la dictature. » C’est ce qu’a déclaré Dmitri Mouratov, rédacteur en...

Documentaire Les Spratleys : une clé géostratégique Quelque part au large du Viêtnam, de la Malaisie, des Philippines et en pleine mer de Chine, des escarbilles...

Documentaire Entre ville et campagne : le grand fossé Lorsque le nombre d’habitants diminue dans les zones rurales, les politiques publiques ont tendance à vouloir y réaliser des...

Documentaire Poutine et les oligarques, leur contrôle absolu de la Russie En 1990, après la chute du communisme, la Russie fonce vers un capitalisme débridé. Dans ce moment de chaos...

Documentaire Makatea, l’oubli L’île de Makatea, un atoll soulevé à 100 mètres de hauteur, dans l’archipel des Tuamotu en Polynésie française. 3000...

Documentaire Les oubliés de la télé-réalité 2004, Harlem participe à la star academy. Premier rappeur dans l’histoire des télécrochets, il impose son style. Aujourd’hui retombé...

Documentaire Plongée dans l’enfer des travailleurs de l’ombre Recherche iconographique à $0,05/h, travaux de traduction à $0,02/h. Les géants du net ont trouvé un moyen simple de...

Documentaire Côte d’Ivoire : un village au service des malades mentaux Ici, il n’y a ni mur ni enceinte pour séparer villageois et malades. Les patients sont libres d’aller et...