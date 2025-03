Documentaire

Direction la Cisjordanie où vient tout juste de s’achever la 12ème fête de la bière. Oui, oui, vous avez bien entendu : une fête de la bière, comme à Munich. Mais en terre d’Islam, en Palestine, près de Rammallah, dans le village de Taybeh. Cette commune de 2000 habitants a la particularité d’être 100% chrétienne. Et d’abriter une famille de brasseurs, qui fabriquent de la bière depuis presque 25 ans. Ils en produisent 2 millions de bouteilles et organisent une «Oktoberfest » version palestoche. A l’origine, c’était une façon de résister pacifiquement contre l’Occupation israélienne. Mais aujourd’hui ces festivités sont synonymes de tolérance. Pendant deux jours, Chrétiens, Juifs et Musulmans lèvent le coude ensemble, sans se faire prier. Un événement éthylique et hautement politique. Un documentaire de L’Effet Papillon.